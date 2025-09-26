Россиянину дали почти десять лет колонии за попытку вступить в РДК

РИА: краснодарец осужден на девять лет за попытку вступить в РДК

Житель Краснодара, пытавшийся попасть на Украину для вступления в ряды «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией), получил девять лет заключения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на краевое управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По версии следствия, Анатолий Прилепа весной прошлого года связался с представителем «РДК». Известно, что он должен был приехать на автобусе из Краснодара в Донецк, а потом отправиться на Украину.

В конце июня Прилепа купил билет, о чем отчитался украинскому представителю. Россиянина задержали на автовокзале.

«Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сказали в службе.

Мужчине предъявили обвинение в подготовке к госизмене и к участию в деятельности террористической организации.

26 сентября ФСБ сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии в Луганске. В августе оперативники нашли и изъяли у злоумышленника взрывчатку. По версии следствия, фигурант вступил в сговор с неизвестными представителями Украины и получил все необходимое для изготовления взрывного устройства.

