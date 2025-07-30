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В Таджикистане назвали русский язык обязательным для мигрантов

Минтруда Таджикистана: знание русского языка обязательно для выезжающих в РФ
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Depositphotos

Знание русского языка для граждан Таджикистана, выезжающих в Россию, а также их детей, является первостепенным и обязательным условием. Об этом в комментарии РИА Новости заявила министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода.

«На основании этого закона [изменений в миграционном законодательстве РФ] вопрос знания русского языка и получения сертификата для каждого гражданина [Таджикистана], который направляется на работу в Российскую Федерацию, стоит на первом месте», — заявила она.

По словам министра, необходимо ввести обязательное тестирование на знание языка для детей граждан Таджикистана, которые выезжают или находятся в трудовой миграции в России. Она добавила, что с апреля тестирование уже началось. Глава Минтруда подчеркнула, что дети должны быть подготовлены к поездке в другую страну и знать язык страны пребывания.

Министр объяснила, что в данном направлении Минтруда принимает все необходимые меры для возможности изучения русского языка. В Душанбе открылся филиал Многофункционального миграционного центра (ММЦ) Москвы.

До этого Госдума приняла закон, освобождающий от экзамена по русскому языку тех мигрантов, кто работает в России в рамках правительственной квоты.

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