Россиянин взял в рабство бездомного и похитил экс-избранницу за отказ мириться

В Воронежской области мужчина взял в рабство бездомного, а затем похитил свою экс-избранницу за отказ мириться. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Установлено, что житель села Чигорак незаконно использовал труд лица без определенного места жительства, заставляя его пасти скот, заготавливать сено и строить в период с весны 2013 года по сентябрь 2015 года. Потерпевший содержался в неблагоустроенной постройке и подвергался физическому насилию. Кроме того, в январе 2024 года мужчина похитил свою бывшую сожительницу, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, и незаконно удерживал из-за того, что та не хотела продолжать с ним отношения. Также он плеснул знакомому в глаза неизвестной жидкостью, причинив боль.

В результате преступных действий пострадали три человека. Следствие собрало доказательную базу, включая показания потерпевших, свидетелей и результаты экспертиз.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным по статьям о похищении человека, использовании рабского труда и угрозе физическим устранением.

