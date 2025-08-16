Семью фермеров в Подмосковье обвинили в похищении и издевательствах над работником

В Подмосковье фермерская семья подозревается в похищении и издевательствах над своим работником. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, пострадавший — 42-летний Геннадий, который трудился на ферме в деревне Кореньки. По устной договоренности ему обещали зарплату, однако вместо денег выдавали еду и сигареты.

В какой-то момент мужчина, пытаясь компенсировать задолженность, продал с фермы 30 овец и скрылся. Позже он вернулся к хозяйке Оксане, которая уверила его, что претензий не имеет. Однако ночью 7 июня на спящего работника накинули цепь муж хозяйки Сергей и ее двоюродный брат Михаил. Геннадия избили, допрашивали о продаже овец и угрожали скормить свиньям.

Наутро его приковали к двери, но он сумел освободиться и уехал, устроившись в СНТ «Комарово». Спустя две недели его вновь нашли и похитили Михаил с сообщником. На глазах у прохожих мужчину избили и увезли, при этом хозяйка фермы отогнала очевидцев. В деревне Якиманское его заставили под диктовку записать на камеру заявление о согласии подписать контракт с Минобороны, чтобы все выплаты поступали семье Оксаны. Позже Сергей потребовал еще 10 млн рублей.

26 июня, воспользовавшись моментом, Геннадий сбежал и обратился в полицию. По данным следствия, трое подозреваемых задержаны, им предъявлены обвинения в похищении человека и незаконном лишении свободы. Дело находится на контроле прокуратуры Московской области.

