В Туркмении предложили не повышать зарплаты из-за «высокого уровня жизни»

В Туркмении попросили покровителя страны остановить рост зарплат и пособий
close
Depositphotos

В Туркмении заявили о необходимости остановить рост зарплат и пособий, потому что в стране и так «высокий уровень жизни». Об этом сообщает газета «Независимый Туркменистан».

20 сентября состоялось заседание Халк Маслахаты (Верховный совет — прим. ред.), на котором выступил почетный старейшина Язмырат Атамырадов. Он публично обратился к председателю совета Гурбангулы Бердымухамедову, который носит официальный титул Аркадаг (покровитель).

«Учитывая высокий уровень социально-бытовых условий людей, предлагаю перестать повышать заработную плату, пенсии, государственные пособия, стипендии для студентов. От чистого сердца просим вас поддержать это предложение», — сказал Атамырадов.

По его словам, льгот, подобных туркменским, не предоставляет ни одно государство в мире, поэтому деньги следует направлять не на увеличение зарплат, а на развитие страны и другие направления.

В июне стало известно, что в Туркмении стали постепенно затухать «Врата ада», газовый кратер, горящий непрерывно с 1971 года. Отмечается, что если раньше зарево было видно за многие километры, то сейчас остался лишь слабый источник пламени.

Ранее МИД Туркмении обвинил украинский телеканал в распространении дезинформации.

