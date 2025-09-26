В Туркмении предложили не повышать зарплаты из-за «высокого уровня жизни»

В Туркмении заявили о необходимости остановить рост зарплат и пособий, потому что в стране и так «высокий уровень жизни». Об этом сообщает газета «Независимый Туркменистан».

20 сентября состоялось заседание Халк Маслахаты (Верховный совет — прим. ред.), на котором выступил почетный старейшина Язмырат Атамырадов. Он публично обратился к председателю совета Гурбангулы Бердымухамедову, который носит официальный титул Аркадаг (покровитель).

«Учитывая высокий уровень социально-бытовых условий людей, предлагаю перестать повышать заработную плату, пенсии, государственные пособия, стипендии для студентов. От чистого сердца просим вас поддержать это предложение», — сказал Атамырадов.

По его словам, льгот, подобных туркменским, не предоставляет ни одно государство в мире, поэтому деньги следует направлять не на увеличение зарплат, а на развитие страны и другие направления.

