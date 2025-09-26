Россиянам назвали самые частые причины выпадения волос

Проблему выпадения волос нельзя игнорировать – при обнаружении их на одежде, подушке, щетках для расчесывания нужно принимать меры. В 90% случаев справиться с этим вопросом можно самостоятельно, однако начинать следует с выяснения точной причины – для этого придется сдать анализы, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

При обычном выпадении волос можно начать добавлять к уходу регулярные маски домашнего приготовления, причем если с организмом все хорошо, то эффект они должны дать уже спустя два-три месяца применения. Если же проблема остается, нужно сдать анализы и выяснить, что конкретно к ней привело, а также посетить трихолога. Среди наиболее частых эксперты выделяют семь причин выпадения волос. Первая – это гормональный сбой. С ним можно столкнуться после родов, болезни щитовидной железы, что вызывает дисбаланс гормонов.

Вторая частая причина – это стресс, так как при нем возникает спазм сосудов, мешающий луковицам волос получать питание. Третья распространенная причина – дефицит железа в организме, который сопровождается также такими симптомами, как слабость, бледность.

Спровоцировать выпадение волос может и агрессивный уход – например, постоянные окрашивания, завивка, выпрямление волос, шампуни с натриевыми солями лаурилсульфокислотами, регулярное применение горячего фена без термозащитного спрея. Пятая распространенная причина – сезонное обострение, при которой осенью или весной начинает перестраиваться весь организм. Еще две частые причины потери волос – это проблемы с кожей головы (например, грибок, псориаз и прочие), а также генетический фактор, при котором ранее облысение у родителей может повысить риск аналогичного явления у детей.

Эксперты подчеркивают, что важно не затягивать, и при резкой, обильной потере волос как можно скорее обратиться к трихологу.

До этого кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов рассказал «Газете.Ru», что если физиологическая норма составляет около 100 волосков в день, то в октябре–ноябре их количество может заметно увеличиться. По его словам, это явление связано с изменением светового дня, гормональными сдвигами и последствиями летнего стресса. Норма — умеренное увеличение волос на расческе или после мытья. Тревогу должны вызывать выпадение пучками, появление залысин или заметное поредение — в таких случаях необходима консультация специалиста.

