На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самые частые причины выпадения волос

ОСН: волосы выпадают из-за гормонального сбоя или железодефицита
true
true
true
close
Shutterstock

Проблему выпадения волос нельзя игнорировать – при обнаружении их на одежде, подушке, щетках для расчесывания нужно принимать меры. В 90% случаев справиться с этим вопросом можно самостоятельно, однако начинать следует с выяснения точной причины – для этого придется сдать анализы, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

При обычном выпадении волос можно начать добавлять к уходу регулярные маски домашнего приготовления, причем если с организмом все хорошо, то эффект они должны дать уже спустя два-три месяца применения. Если же проблема остается, нужно сдать анализы и выяснить, что конкретно к ней привело, а также посетить трихолога. Среди наиболее частых эксперты выделяют семь причин выпадения волос. Первая – это гормональный сбой. С ним можно столкнуться после родов, болезни щитовидной железы, что вызывает дисбаланс гормонов.

Вторая частая причина – это стресс, так как при нем возникает спазм сосудов, мешающий луковицам волос получать питание. Третья распространенная причина – дефицит железа в организме, который сопровождается также такими симптомами, как слабость, бледность.

Спровоцировать выпадение волос может и агрессивный уход – например, постоянные окрашивания, завивка, выпрямление волос, шампуни с натриевыми солями лаурилсульфокислотами, регулярное применение горячего фена без термозащитного спрея. Пятая распространенная причина – сезонное обострение, при которой осенью или весной начинает перестраиваться весь организм. Еще две частые причины потери волос – это проблемы с кожей головы (например, грибок, псориаз и прочие), а также генетический фактор, при котором ранее облысение у родителей может повысить риск аналогичного явления у детей.

Эксперты подчеркивают, что важно не затягивать, и при резкой, обильной потере волос как можно скорее обратиться к трихологу.

До этого кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов рассказал «Газете.Ru», что если физиологическая норма составляет около 100 волосков в день, то в октябре–ноябре их количество может заметно увеличиться. По его словам, это явление связано с изменением светового дня, гормональными сдвигами и последствиями летнего стресса. Норма — умеренное увеличение волос на расческе или после мытья. Тревогу должны вызывать выпадение пучками, появление залысин или заметное поредение — в таких случаях необходима консультация специалиста.

Ранее ученые связали питание с выпадением и ростом волос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами