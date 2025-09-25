Ученые связали питание с выпадением и ростом волос

Новые исследования показывают, что некоторые продукты питания способствуют выпадению волос, а другие — их росту. Об этом сообщили в Medical Xpress со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nutrition and Health.

Ученые проанализировали 17 исследований о влиянии диеты на волосы и пришли к выводу, что сладкие и алкогольные напитки связаны с повышенным риском выпадения волос.

«Когда мы потребляем большое количество сахара, происходит резкий скачок инсулина, который способствует воспалению и может нарушить естественные циклы роста волос», — объясняет Лора Акоста, дипломированный диетолог и доцент кафедры пищевых наук и питания человека в Университете Флориды.

Она отметила, что алкоголь не обязательно напрямую вызывает выпадение волос, но он способствует дефициту питательных веществ, мальабсорбции питательных веществ, нагрузке на печень, плохому сну и системному воспалению — все это может нанести ущерб волосам.

Недостаточное потребление белка также может привести к выпадению волос.

К продуктам, которые способствуют здоровью и росту волос, относятся продукты на основе сои, такие как эдамаме или тофу, а также крестоцветные овощи, такие как брокколи или цветная капуста.

