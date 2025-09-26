Россиянам рассказали о полезном перекусе на основе скумбрии

Скумбрия, которая помогает снижать уровень холестерина, поддерживать состояние сердца и общее здоровье, может стать основой для полезного перекуса. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они рекомендуют взять филе копченой/соленой скумбрии (среднего размера), 150 г зернистого творога, две столовые ложки натурального йогурта или густых сливок, небольшую луковицу или зеленый лук, соль и перец по вкусу, нарезанные куски хлеба или тортильи, а также сок лимона, укроп или петрушку по желанию. Филе рыбы нужно измельчить и смешать с творогом, нарезанным луком и йогуртом (сливками).

«Приправьте солью и перцем, а для аромата добавьте лимонный сок или зелень. Начинку можно использовать для приготовления бутербродов, сэндвичей, тако и так далее», — добавили в сообщении.

Практикующий нутрициолог, медицинский редактор и эксперт компании Biogena Ирина Попкова до этого рассказала «Газете.Ru», что полезный перекус — это не замена полноценному приему пищи, а его важная часть. По ее словам, школьникам необходим четкий режим питания с оптимальным интервалом в три-четыре часа.

