Россиянам рассказали о варианте полезного перекуса из томатов

Pravda.Ru: чипсы из томатов могут стать полезным перекусом
true
true
true
close
Freepik

Чипсы из вяленых томатов могут стать здоровым вариантом перекуса. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Для них потребуются любые свежие помидоры (черри, сливки, бифштекс, желтые грушевидные), сушеный базилик и морская соль (или другая крупная соль). Овощи нужно вымыть и просушить, нарезать поперек на тонкие кружочки толщиной 3-5 мм (мелкие помидоры — нарезать вдоль).
Разложите ломтики в один слой на решетках дегидратора или противне (застеленном пергаментом).

Каждый ломтик нужно посыпать щепоткой соли и сушеным базиликом и положить в духовой шкаф, разогретый до 90-100°C с режимом конвекции. Сушить нужно два-три часа, приоткрыв дверцу для выхода влаги.

«Остудите и пересыпьте в герметичную стеклянную банку. Храните в сухом месте до трех месяцев. <...> Чипсы можно использовать как закуску, добавлять в салаты, супы или сендвичи», — добавили в сообщении.

Практикующий нутрициолог, медицинский редактор и эксперт компании Biogena Ирина Попкова до этого рассказала «Газете.Ru», что полезный перекус — это не замена полноценному приему пищи, а его важная часть. По ее словам, школьникам необходим четкий режим питания с оптимальным интервалом в три-четыре часа.

Ранее повар рассказал о необычном варианте для завтрака или перекуса.

