В России сочли слишком грубой идею о лимите на переводы пенсионеров

Инициатива введения суточного лимита на переводы для российских пенсионеров является слишком грубой и может привести к проблемам. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев.

Он отметил, что в связи с подобными ограничениями граждане, например, не смогут срочно оплатить крупную покупку или лечение, а также финансово помочь детям или внукам. По его мнению, лучше создать «удобный и безопасный» инструмент, например «белый список», в который войдут три–пять номеров близких. Они должны будут подтвердить операцию, при этом средства между ними могут пересылаться без ограничений.

«В то же время это можно реализовать в сочетании с функцией, когда переводы незнакомым адресатам ограничены 30 тыс. рублей. Это будет золотая середина. Также возможно рассмотреть дополнительные меры по страховке пенсионеров на переводы свыше определенной суммы», – предложил Арефьев.

Эксперт подчеркнул, что такие инструменты не будут лишать людей финансовой самостоятельности и возможности жить полноценной жизнью.

Накануне депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник заявил, что для защиты пенсионеров от мошенников необходимо принять дополнительные меры. Эффективным решением станет введение суточного лимита на банковские переводы для представителей старшего поколения, считает он.

Ранее россиянам рассказали, чего нельзя делать после получения перевода от незнакомца.