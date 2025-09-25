На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали ЦБ ввести ограничения для пенсионеров на денежные переводы

Депутат Крупник: нужно ввести для пенсионеров суточный лимит на переводы денег
Для защиты пенсионеров от мошенников необходимо принять дополнительные меры. Эффективным решением станет введение суточного лимита на банковские переводы для представителей старшего поколения. С такой инициативой депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, передает RT со ссылкой на копию письма.

Отметим, что в последнее время преступники начали активно использовать данные о послужном списке потенциальной жертвы для обмана пенсионеров. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на одну из жертв мошенников, они добавляют людей в Telegram-чаты, где уже якобы состоят их «бывшие коллеги». Затем они сообщают об оцифровке информации о сотрудниках и просят подтвердить личные данные, просят прислать коды подтверждения. Пожилая женщина защитила свои средства с помощью самозапрета на выдачу кредитов и блокировки банковской карты.

На фоне распространения подобных схем важно защитить в первую очередь пенсионеров, так как количество преступлений, связанных с банковскими сервисами, постоянно растет, подчеркнул Крупник. Он отметил, что пожилые люди наиболее уязвимы и чаще других становятся жертвами телефонных злоумышленников, отправляя им свои сбережения. Объясняется это, по мнению депутата, доверчивостью пожилых людей и их «советским воспитанием», которое заставляет их безоговорочно следовать указаниям лже-сотрудников банков и служб безопасности.

Введение суточного лимита на банковские переводы поможет защитить пожилых людей, считает автор инициативы. Он предложил установить ограничение на уровне 30 тыс. рублей в сутки, отметив, что если человек желает выйти за рамки этой суммы, то перевод должен сопровождаться верификацией в отделении банка или самостоятельным звонком в кредитную организацию. Кроме того, важно внедрить механизм самозапрета на переводы крупных сумм, заключил депутат.

Ранее пара российских пенсионеров поверила в уголовное дело и отдала мошенникам 15 млн рублей.

