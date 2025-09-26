Киберэксперт объяснил россиянам, нужно ли заклеивать камеры на ноутбуках

Заклеивание камеры на ноутбуке – это далеко не проявление паранойи, а разумная мера предосторожности. Риск того, что злоумышленники завладеют несанкционированным доступом к камере, абсолютно реален, рассказал RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

До этого исследователи выяснили, что в России каждый пятый пользователь заклеивает веб-камеру изолентой. Как уточняет газета «Известия», 18% респондентов не отрицают, что хакеры способны получить удаленный доступ к веб-камере, но уверены в эффективности своего антивирусного ПО. При этом 13% опрошенных «беспечно полагают, что взлом веб-камеры угрожает разве что знаменитостям, а простым смертным бояться нечего».

Однако, как пояснил Силаев, современные ноутбуки уязвимы для различных вредоносных программ, причем камера выступает в роли основного канала утечки личных данных. Ее заклеивание – это не только защита от слежки, но и базовый принцип информационной гигиены – пользователь должен открывать доступ к устройству строго по своему усмотрению, подчеркнул эксперт.

«Зловреды класса «трояны» или программы-шпионы могут быть установлены на устройство через фишинговые письма, скомпрометированное программное обеспечение или уязвимости в системе, — пояснил специалист. — Получив контроль, злоумышленник может не только включить камеру, но и делать фотографии и записывать видео без индикации работы светодиода».

Он согласился, что вероятность такого сценария невелика, однако подчеркнул, что не редкостью являются массовые автоматизированные атаки. Причем в данном случае заклеивания камеры может не хватить – это лишь один из этапов защиты от потенциальной угрозы. Важно также установить на устройство антивирусное ПО, регулярно обновлять операционку и приложения, применять на сервисах сложные пароли. Что касается заклеивания камеры, то это, по сути, акт цифровой самогигиены, сопоставимый с закрытием двери на замок, заключил Силаев.

Ранее россиянам рассказали, чего нельзя делать после получения перевода от незнакомца.