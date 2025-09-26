На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киберэксперт объяснил россиянам, нужно ли заклеивать камеры на ноутбуках

Киберэксперт Силаев: заклеивание камеры на ноутбуке – это разумная мера
close
Depositphotos

Заклеивание камеры на ноутбуке – это далеко не проявление паранойи, а разумная мера предосторожности. Риск того, что злоумышленники завладеют несанкционированным доступом к камере, абсолютно реален, рассказал RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

До этого исследователи выяснили, что в России каждый пятый пользователь заклеивает веб-камеру изолентой. Как уточняет газета «Известия», 18% респондентов не отрицают, что хакеры способны получить удаленный доступ к веб-камере, но уверены в эффективности своего антивирусного ПО. При этом 13% опрошенных «беспечно полагают, что взлом веб-камеры угрожает разве что знаменитостям, а простым смертным бояться нечего».

Однако, как пояснил Силаев, современные ноутбуки уязвимы для различных вредоносных программ, причем камера выступает в роли основного канала утечки личных данных. Ее заклеивание – это не только защита от слежки, но и базовый принцип информационной гигиены – пользователь должен открывать доступ к устройству строго по своему усмотрению, подчеркнул эксперт.

«Зловреды класса «трояны» или программы-шпионы могут быть установлены на устройство через фишинговые письма, скомпрометированное программное обеспечение или уязвимости в системе, — пояснил специалист. — Получив контроль, злоумышленник может не только включить камеру, но и делать фотографии и записывать видео без индикации работы светодиода».

Он согласился, что вероятность такого сценария невелика, однако подчеркнул, что не редкостью являются массовые автоматизированные атаки. Причем в данном случае заклеивания камеры может не хватить – это лишь один из этапов защиты от потенциальной угрозы. Важно также установить на устройство антивирусное ПО, регулярно обновлять операционку и приложения, применять на сервисах сложные пароли. Что касается заклеивания камеры, то это, по сути, акт цифровой самогигиены, сопоставимый с закрытием двери на замок, заключил Силаев.

Ранее россиянам рассказали, чего нельзя делать после получения перевода от незнакомца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами