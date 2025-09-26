На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили, почему нельзя подавлять чихание

Врач Аль-Терк: подавление чихания грозит повреждением барабанной перепонки
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В общественном транспорте, на важной встрече или в компании людей подавление чихания кажется жестом вежливости. Однако это может причинить серьезный вред организму, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк.

«Чихание — это не просто рефлекс, а важный защитный механизм, встроенный в нашу физиологию. В момент чихания давление в дыхательных путях и носоглотке резко возрастает. Организм готов выпустить поток воздуха со скоростью урагана. Но если зажать нос и рот, этот поток «запирается» внутри. Давление перенаправляется на соседние структуры — уши, глаза, мелкие сосуды слизистой», — предупредила специалист.

Это, по ее словам, может приводить к: повреждению барабанной перепонки; забросу инфекции в среднее ухо; головной боли и заложенности в ушах; разрыву мелких сосудов.

«К офтальмологам нередко приходят пациенты после того, как они «сдержали» чихание. Одно из частых последствий — субконъюнктивальное кровоизлияние, когда на белке глаза появляется ярко-красное пятно. Причина — резкий скачок давления и разрыв тонких сосудов конъюнктивы», — подчеркнула врач.

И хотя такие кровоизлияния чаще всего не угрожают зрению, они выглядят пугающе и могут сопровождаться неприятными ощущениями. В отдельных случаях чрезмерное давление становится причиной кровоизлияний в сетчатку, что уже требует серьезного наблюдения и лечения.

«Чихание — это способ организма защитить нас от пыли, аллергенов и микробов. Подавляя его, мы мешаем естественному процессу и рискуем собственным здоровьем. Если ситуация требует сдержанности, лучше прикрыть рот и нос платком или локтем, но позволить воздуху выйти», — резюмировала Аль-Терк.

Ранее врач рассказала, почему нельзя прикрывать нос рукой при чихании.

