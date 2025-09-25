В РПЦ предупредили об опасности общения с ИИ-священником

Замена живого священника компьютерной программой несет опасность человеку как духовно, так и физически, заявил «Газете.Ru» заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Церковь всегда рассматривала исповедь как общение человека с человеком. Ведь и исповедующий, и исповедующийся имеют в себе образ Бога. Этим в первую очередь обуславливается ценность такого общения, ведь оно строится на любви, милосердии и внимании. Дегуманизация религиозной жизни, в том числе исповеди, обесценивает ее. Замена священника программой, алгоритмическим суррогатом несет риски не только духовные, но и физические», — сказал Кипшидзе.

До этого стало известно о популярности чат-бота с ИИ-священниками. За год более 30 миллионов человек стали пользователями этого приложения — они просят религиозные советы и ищут смысл жизни.

Ранее в РПЦ оценили православный мессенджер «Зосима».