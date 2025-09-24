На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не лучшая идея»: в РПЦ оценили православный мессенджер «Зосима»

Кипшидзе: создатели православного мессенджера не обсуждали идею с РПЦ
Александр Натрускин/РИА «Новости»

В Google Play появился православный мессенджер «Зосима», в нем можно общаться со священниками. Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «Газете.Ru», что в РПЦ ничего не слышали о приложении.

«Нам ничего не известно про этот проект, с профильными церковными учреждениями эта инициатива не обсуждалась», — сказал он.

Кипшидзе также ответил на вопрос о важности создания таких программ.

«Мы считаем, что запускать такие проекты без предварительного обсуждения — не самая лучшая идея», — сказал он.

Сам глава фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов, в котором разработали приложение, в разговоре с «Газетой.Ru» до этого заявлял, что мессенджер нельзя назвать православным. Он отмечал, что им могут пользоваться как православные, так и мусульмане, и представители других религий. Агапов говорил, что «Зосима» может стать православной, если получит благословление патриарха Кирилла.

24 сентября СМИ сообщили, что в магазине приложений для смартфонов появился мессенджер «Зосима». В нем, как утверждается, можно общаться со священнослужителями, подписаться на страницы храмов, следить за богослужениями и читать духовные книги.

Ранее российского священника отстранили от служения из-за клеветы на патриарха.

