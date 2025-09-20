На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Многодетная мать из Петербурга пять лет избивала старшую дочь и сделала из нее прислугу

В Петербурге мать прижигала старшей дочери руки и избивала ее за плохие оценки
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге многодетной матер грозит срок за многолетние издевательства над дочерью. Подробности истории сообщает kp.ru.

О ситуации в семье служба опеки и полиция узнали в феврале текущего года после того, как девочка по имени Маша (имя изменено), старшая дочь 40-летней Светланы, сумела сбежать из коммунальной квартиры, где жила с матерью и младшими братьями и сестрами, к подруге. За день до женщина прижигала ей руку горячей плойкой.

«Я вернулась домой из школы, мама сидела в комнате и делала себе кудри с помощью горячей плойки. Она подозвала меня к себе, схватила и спросила: «Что тебе прижечь, руку или лицо?». Я отказалась выбирать и начала плакать и вырываться. Около пяти секунд она прижигала мне правую руку. После этого я убежала на улицу», — рассказывала пострадавшая.

В школе также вспомнили, что Маша часто приходила на уроки с синяками. Выяснилось, что девочка страдала от физического насилия с сентября 2020 года. Тогда ее успеваемость ухудшилась, и мать стала наказывать ее за плохие оценки, используя провод, ремень, тапки и молоток. Кроме того, Светлана лишала дочь ужина, заставляла ее выполнять всю работу по дому и сидеть с младшими детьми. Мать дважды привлекалась к административной ответственности, но издевательств не прекращала.

После инцидента с плойкой Маша живет в социальном центре, где занимается футболом и проходит лечение, а в отношении ее матери возбудили дело сразу по трем статьям УК. Светлану обвиняют в истязании несовершеннолетнего, умышленном причинении легкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию. Женщине грозит до 13 лет лишения свободы.

Ранее на Алтае женщина истязала грудного ребенка после ссоры с его отцом и свекровью.

