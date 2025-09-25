На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Топ-менеджер Rambler&Co рассказал о влиянии дофамина на развитие ИИ

Андрей Цыпер: ИИ в ближайшие годы позволит создавать социально значимые проекты
true
true
true
close
Пресс-служба Rambler&Cо

Трансформацию медиарынка сегодня определяют не только технологии, но и базовые особенности природы человека, в том числе стремление меньше делать и быстрее получать дофамин. ИИ уже может пересказать часовое интервью за секунды и помогает наводить порядок в информационном хаосе. Но вместе с этим на первый план выходят вопросы доверия и достоверности. Об этом заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер на Российской креативной неделе.

На сессии «Медиаиндустрия 2025-2035: новый интерфейс по связям с реальностью» топ-менеджер Rambler&Co подчеркнул, что потребность в быстром дофамине должна оставаться в фокусе любой медийной стратегии.

Цыпер также отметил, что пандемия коронавируса стала точкой ускорения: аудитория начала массово потреблять контент через платформы, которые за счет этого стали центром притяжения внимания.

Он добавил, что одновременно нарастили аудиторию и маркетплейсы --фактически они трансформировались в новые медиа, где пользователи проводят все больше времени. Потоковый контент, по словам Цыпера, теперь производят не только редакции, но и блогеры, Telegram-каналы и обычные пользователи, что формирует острую потребность в фильтрации и проверке информации.

«Потому все большую актуальность приобретают вопросы доверия и достоверности. В ближайшие два года мы увидим настоящую революцию — технологии станут доступнее, и ИИ позволит создавать не только коммерчески успешные, но и социально значимые проекты для разных аудиторий», — считает исполнительный директор по медиа Rambler&Co.

В ходе дискуссии спикеры обсудили, какие форматы контента остаются востребованными у аудитории, как меняются каналы их потребления, сколько будут стоить медиапродукты будущего, а также роль рекомендательных сервисов.

Отдельный акцент был сделан на границах применения ИИ, в частности его способности вводить пользователей в заблуждение, и причинах, по которым это может происходить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами