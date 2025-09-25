Топ-менеджер Rambler&Co рассказал о влиянии дофамина на развитие ИИ

Трансформацию медиарынка сегодня определяют не только технологии, но и базовые особенности природы человека, в том числе стремление меньше делать и быстрее получать дофамин. ИИ уже может пересказать часовое интервью за секунды и помогает наводить порядок в информационном хаосе. Но вместе с этим на первый план выходят вопросы доверия и достоверности. Об этом заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер на Российской креативной неделе.

На сессии «Медиаиндустрия 2025-2035: новый интерфейс по связям с реальностью» топ-менеджер Rambler&Co подчеркнул, что потребность в быстром дофамине должна оставаться в фокусе любой медийной стратегии.

Цыпер также отметил, что пандемия коронавируса стала точкой ускорения: аудитория начала массово потреблять контент через платформы, которые за счет этого стали центром притяжения внимания.

Он добавил, что одновременно нарастили аудиторию и маркетплейсы --фактически они трансформировались в новые медиа, где пользователи проводят все больше времени. Потоковый контент, по словам Цыпера, теперь производят не только редакции, но и блогеры, Telegram-каналы и обычные пользователи, что формирует острую потребность в фильтрации и проверке информации.

«Потому все большую актуальность приобретают вопросы доверия и достоверности. В ближайшие два года мы увидим настоящую революцию — технологии станут доступнее, и ИИ позволит создавать не только коммерчески успешные, но и социально значимые проекты для разных аудиторий», — считает исполнительный директор по медиа Rambler&Co.

В ходе дискуссии спикеры обсудили, какие форматы контента остаются востребованными у аудитории, как меняются каналы их потребления, сколько будут стоить медиапродукты будущего, а также роль рекомендательных сервисов.

Отдельный акцент был сделан на границах применения ИИ, в частности его способности вводить пользователей в заблуждение, и причинах, по которым это может происходить.