Двое россиян похитили знакомого, вывезли в дом и вымогали у него 500 тыс. рублей

В Подмосковье двум мужчинам 1974 и 1997 годов рождения предъявлены обвинения в похищении человека и вымогательстве
В Московской области двум мужчинам 1974 и 1997 годов рождения предъявлены обвинения в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Московской области.

Как установили правоохранители, 22 сентября злоумышленники позвали на встречу потерпевшего под надуманным предлогом. Мужчину встретили у деревни Островцы Люберецкого городского округа. Когда он сел в машину, водитель и пассажир набросились на него и против его воли увезли в дом в Раменском. Там его насильно удерживали и избивали, вымогая 500 тысяч рублей. Когда тот согласился на предъявляемые ему условия и передал необходимую сумму, его отпустили.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий местонахождение обвиняемых было установлено, и они были задержаны», — рассказали в ведомстве.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении мужчин под стражу.

Ранее в Севастополе мать похитила сына после конфликта с бывшим мужем.

