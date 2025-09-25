На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стоматолог раскрыла новый побочный эффект курения вейпов

Independent: курение вейпов приводит к образованию кариеса
Алексей Майшев/РИА Новости

Стоматолог раскрыла новый побочный эффект курения электронных сигарет, пишет Independent.

По словам хирурга-стоматолога Смиты Мехра, она наблюдает тревожный рост случаев кариеса, воспаления десен и других симптомов, связанных с курением электронных сигарет, у пациентов младше 30 лет.

«Для многих молодых пользователей вейпинг вызывает гораздо большую зависимость, чем табак, и он наносит вред здоровью полости рта», — отметила специалист.

Ключевой причиной проблем является воздействие веществ, содержащихся в жидкостях для вейпинга. Пропиленгликоль вызывает сухость во рту, а растительный глицерин препятствует выделению слюны, которая защищает зубную эмаль. Никотин усугубляет ситуацию, снижая слюноотделение. В результате бактерии активнее размножаются, что приводит к кариесу и воспалению десен.

Исследования подтверждают эти наблюдения. Публикация в журнале JDR Clinical & Translational Research показывает, что у пристрастившихся к вейпу на 80% выше вероятность развития сухости во рту по сравнению с некурящими. Также ученые связывают использование электронных сигарет с повышенным риском развития астмы, респираторных заболеваний и проблем с психическим здоровьем у молодых людей.

Ранее стало известно, что вейпинг во время беременности меняет форму черепа ребенка.

