Женщина шьет одежду из выброшенных пластиковых стаканчиков

Goodnewsnetwork: американка научилась шить одежду из пластиковых стаканчиков
The New Norm

В США женщина шьет одежду из выкинутых пластиковых стаканчиков, пишет Goodnews Network.

Одноразовые пластиковые стаканчики, которые ежегодно тысячами выбрасываются после студенческих вечеринок, обрели вторую жизнь благодаря проекту Лорен Чой, бывшей студентки инженерного факультета Университета Джонса Хопкинса. Она основала бренд New Normal Collective, который перерабатывает эти стаканы в мягкие свитеры и шапки.

Лорен, давно увлекавшаяся темой устойчивой моды, после окончания университета в 2020 году получила грант на приобретение экструдера — аппарата, превращающего измельченный пластик в нить. Ключевой задачей было сделать пластиковую нить мягкой и пригодной для носки. Чой разработала специальный нетоксичный материал, который меняет структуру пластика, превращая его в удобную пряжу.

Производственный процесс организован в США: стаканчики измельчаются и перерабатываются в пряжу в Северной Каролине и Вирджинии, а затем отправляются на фабрику в Бруклине. Там на 3D-вязальных машинах создаются цельные изделия без швов, что практически исключает отходы. Кроме того, такая технология позволяет снизить выделение микропластика при стирке. Бренд не использует искусственные красители — пастельные оттенки получаются из цветных стаканчиков.

Продукция пользуются спросом и часто раскупаются за несколько часов. Американка продолжает развивать проект: она ведет переговоры с крупными компаниями, которые тестируют ее пряжу на прочность. Свитеры и шапки из переработанных стаканчиков продаются по цене от $45 до $85.

Ранее исследование показало, что микропластик содержится во всех напитках, включая кофе.

