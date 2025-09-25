Подросток угнал машину, чтобы поехать по барам российского города

На Амуре подросток угнал машину, чтобы поехать по барам

На Амуре 17-летний подросток угнал машину у 19-летнего юноши, чтобы поехать по барам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 21 сентября в городе Благовещенске. На улице Богдана Хмельницкого неизвестный угнал автомобиль Toyota Crown, принадлежащий местному жителю, и скрылся.

Спустя полтора часа сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль возле ночного клуба на улице Ленина. Подозреваемого же задержали в другом развлекательном заведении на улице Пионерской. Им оказался ранее судимый студент колледжа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее алтайский подросток угнал машину, чтобы съездить в гости к однокласснице.