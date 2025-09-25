На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подросток угнал машину, чтобы поехать по барам российского города

На Амуре подросток угнал машину, чтобы поехать по барам
true
true
true
close
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

На Амуре 17-летний подросток угнал машину у 19-летнего юноши, чтобы поехать по барам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 21 сентября в городе Благовещенске. На улице Богдана Хмельницкого неизвестный угнал автомобиль Toyota Crown, принадлежащий местному жителю, и скрылся.

Спустя полтора часа сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль возле ночного клуба на улице Ленина. Подозреваемого же задержали в другом развлекательном заведении на улице Пионерской. Им оказался ранее судимый студент колледжа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее алтайский подросток угнал машину, чтобы съездить в гости к однокласснице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами