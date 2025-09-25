На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заключенному добавили 15 лет к сроку за бросок фекалий в охранника

Сomplex: в США заключенный кинул фекалии в охранника и получил 15 лет тюрьмы
true
true
true
close
sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Заключенный из Южной Каролины был приговорен к дополнительным 15 годам лишения свободы за то, что кинул фекалиями в надзирателя, пишет Сomplex.

Согласно судебным документам, инцидент произошел, когда охранник разносил ужин по камерам. В тот момент, когда сотрудник передавал Харперу поднос с едой, заключенный выплеснул ему в лицо стакан с жидкими фекалиями. Биологические жидкости попали надзирателю в рот и глаза.

Пострадавшему потребовалась немедленная медицинская помощь. Как сообщили официальные лица, с тех пор офицер проходит обследование на предмет возможного заражения инфекционными заболеваниями.

На слушании помощник прокурора Даг Фендер потребовал максимального наказания, ссылаясь на обширную уголовную историю Харпера и многочисленные дисциплинарные взыскания, полученные им в тюрьме.

Судья согласился с аргументами обвинения, назначив 15-летний срок, который начнется только после отбытия Харпером своего текущего наказания. Ранее его предполагаемое освобождение было намечено на 2036 год.

Заключенный попытался сбежать из тюрьмы, но застрял в стене.

