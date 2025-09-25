На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дании извинились за принудительную стерилизацию женщин в Гренландии

Премьер-министр Дании Фредериксен извинилась за стерилизацию женщин в Гренландии
Ludovic Marin/AP

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен официально принесла извинения за скандал, связанный с программой контроля рождаемости, в рамках которой в 1960–1970-х годах тысячам женщин-инуиток устанавливали внутриматочные спирали. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Дорогие женщины. Дорогие семьи. Дорогие жители Гренландии. Сегодня я могу сказать вам только одно. Простите. <…> Извините за то, что у вас отняли, и за ту боль, которую это причинило», — обратилась Фредериксен к людям, собравшимся зале в столице Нуука.

Для контроля уровня рождаемости в Гренландии в 1960-е годы была запущена кампания принудительной контрацепции. В рамках инициативы несовершеннолетним девушкам и женщинам после родов устанавливали внутриматочные спирали. При этом процедура часто проходила без согласия или ведома жительниц острова.

Официальное расследование установило, что к 1970 году не менее четырех тысяч женщин были принудительно подвергнуты стерилизации — это составляло около половины всех гренландок детородного возраста. Известно также, что вмешательство проводилось даже в отношении девочек начиная с 12 лет. Фредериксен признала, что многие из них получили тяжелые травмы и осложнения, которые лишили их возможности иметь детей.

Некоторые пострадавшие, присутствовавшие на церемонии, отметили, что формально приняли извинения, однако сочли их «пустыми словами», поскольку речь о компенсации так и не зашла.

В марте 2024 года 143 гренландки подали иски правительству Дании, утверждая, что они стали жертвами принудительной контрацепции. Общая сумма исков составила 43 млн крон (около 535,8 млн рублей).

Ранее в ООН призвали Перу выплатить компенсации насильно стерилизованным женщинам.

