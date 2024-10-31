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В ООН призвали Перу выплатить компенсации насильно стерилизованным женщинам

The Guardian: ООН призвала Перу выплатить компенсации стерилизованным женщинам

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Depositphotos

Комитет ООН призвал правительство Перу выплатить компенсации женщинам, которые были принудительно стерилизованы в 1990-х годах при реализации «Национальной программы народонаселения». Об этом сообщает The Guardian.

В ООН постановили, что государственная политика такого рода может считаться «преступлением против человечности». Стране предписано выплатить компенсации более 300 тысячам жертв программы.

Комитет, состоящий из 23 членов, опубликовал свое заключение после рассмотрения совместной жалобы пяти жертв, которые были принудительно стерилизованы в период с 1996 по 1997 год. Все они утверждали, что операции были проведены без их согласия и имели серьезные и необратимые последствия для их физического и психического здоровья.

Принудительная стерилизация женщин в Перу проводилась в 1990-х годах при правительстве Альберто Фухимори. В основном ей подвергались представительницы коренных народов в сельских общинах Анд.

12 сентября бывший президент Перу Альберто Фухимори предстал перед богом в возрасте 86 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Его правление ознаменовалось злоупотреблением властью, коррупцией и многочисленными преступлениями против человечности. Впоследствии он был признан судом виновным и провел в заключении более 15 лет.

Ранее сообщалось, что ЮАР передала в суд ООН доказательства с обвинениями Израиля в геноциде жителей сектора Газа.

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