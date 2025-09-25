71-летний мужчина попытался потрогать в самолете спящую попутчицу и был задержан

В Австралии будут судить пожилого мужчину, который залез под одежду к девушке

Австралиец попал под суд за неподобающее прикосновение к спящей девушке в самолете. Об этом пишет People.

Инцидент произошел в самолете, выполнявшем рейс Лос-Анджелес — Мельбурн в понедельник, 22 сентября. Во время полета пассажирка сообщила экипажу, что попутчик якобы прикоснулся к ней и залез под одежду, когда она пыталась заснуть.

Тогда стюарды пересадил девушку на другое место до конца полета. После посадки в Мельбурне 71-летний мужчина был задержан. После допроса Австралийская федеральная полиция (AFP) предъявила ему обвинение по одному пункту обвинения в совершении сексуального акта без согласия.

Если вина пенсионера будет доказана, ему грозит до семи лет тюремного заключения.

