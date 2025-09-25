На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыты подробности о монахе из РФ, погибшем при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке

ТАСС: погибший на Шри-Ланке буддийский монах из России совершал паломничество
lalithjayasuriya/Shutterstock/FOTODOM

Буддийский монах из России, который погиб на Шри-Ланке при падении канатной дороги, совершал в стране паломничество. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциация буддийских общин «Арья Сангха».

Собеседники агентства уточнили, что монаха зовут Сергей Веркашанский, ему было 48 лет. Он прилетел на Шри-Ланку из Москвы.

Друг монаха Михаил сообщил ТАСС, что целью поездки Сергея было «постижение истины». По его словам, монах стремился достичь просветления через посвящение себя практике учения Будды.

«Очень глубоко практиковал, искренне следовал пути, у него было очень доброе сердце, всегда шел на помощь», — поделился подробностями Михаил.

На данный момент решается вопрос о транспортировке его тела.

25 сентября издание Daily Mirror сообщило, что на Шри-Ланке при падении вагона канатной дороги погибли семь буддистских монахов, еще несколько получили травмы. По данным местной полиции, несчастный случай произошел, когда 13 монахов возвращались в монастырь после религиозных обрядов в священном месте. Предварительной причиной происшествия считают обрыв троса, удерживавшего вагон.

Двое пассажиров успели выпрыгнуть и отделались легкими травмами, еще четверо получили серьезные повреждения. Среди погибших оказались трое иностранных граждан — из России, Румынии и Индии.

Ранее 25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.

