На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Шри-Ланке при падении канатной дороги погиб монах из России

Буддистский монах из России погиб при падении канатной дороги на Шри-Ланке
true
true
true
close
lalithjayasuriya/Shutterstock/FOTODOM

На Шри-Ланке произошла трагедия с участием буддистских монахов: при падении вагона канатной дороги погибли семь человек, еще несколько получили травмы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По данным полиции, несчастный случай случился около 21:00, когда 13 монахов возвращались в монастырь после религиозных обрядов в священном месте. Предварительной причиной происшествия считают обрыв троса, удерживавшего вагон.

Двое пассажиров успели выпрыгнуть и отделались легкими травмами, еще четверо получили серьезные повреждения. Среди погибших оказались трое иностранных граждан — из России, Румынии и Индии.

До этого Нальчикский городской суд арестовал директора и главного инженера компании, эксплуатирующей канатную дорогу на Эльбрусе по делу о гибели трех человек в результате обрыва.

Ранее настоятеля Шаолиньского монастыря заподозрили в связях с женщинами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами