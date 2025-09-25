На Шри-Ланке при падении канатной дороги погиб монах из России

Буддистский монах из России погиб при падении канатной дороги на Шри-Ланке

На Шри-Ланке произошла трагедия с участием буддистских монахов: при падении вагона канатной дороги погибли семь человек, еще несколько получили травмы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По данным полиции, несчастный случай случился около 21:00, когда 13 монахов возвращались в монастырь после религиозных обрядов в священном месте. Предварительной причиной происшествия считают обрыв троса, удерживавшего вагон.

Двое пассажиров успели выпрыгнуть и отделались легкими травмами, еще четверо получили серьезные повреждения. Среди погибших оказались трое иностранных граждан — из России, Румынии и Индии.

До этого Нальчикский городской суд арестовал директора и главного инженера компании, эксплуатирующей канатную дорогу на Эльбрусе по делу о гибели трех человек в результате обрыва.

