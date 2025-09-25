Продавщица отобрала нож у грабителя-неудачника в Улан-Удэ

В Улан-Удэ мужчина напал с ножом на двух женщин с целью ограбления

В Улан-Удэ вооруженный мужчину задержали после серии разбойных нападений на женщин, сообщает полиция Бурятии.

Во вторник, 23 сентября, 36-летний местный житель попытался открыто похитить телефон у незнакомки на улице Куйбышева. Он пригрозил ей ножом, но покинул место происшествия, когда она оказала сопротивление.

В тот же день злоумышленник ворвался в магазин и попытался скрыться с бижутерией на сумму 2 500 рублей, но женщина отобрала нож. В итоге грабитель убежал, забрав с собой часть похищенного.

Личность подозреваемого быстро установили. Им оказался безработный и ранее не судимый мужчина. У него изъяли нож и украденные вещи. Задержанный признал вину, объяснив, что совершил грабеж, чтобы потом продать вещи и купить спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

