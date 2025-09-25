На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приморец расправился с соседкой после ее просьбы о хлебе

В Партизанске мужчина расправился с соседкой после ее просьбы о хлебе
СУ СК РФ по Приморскому краю

В Партизанске 64-летнего мужчину подозревают в расправе над 35-летней соседкой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

23 сентября бездыханное тело потерпевшей было найдено в комнате квартиры по улице Ленинская Слобода. Подозреваемый признался, что соседка постучалась к нему, чтобы попросить хлеба, а он напал на нее с ножом.

После случившегося он выбросил нож с балкона. В ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили орудие расправы под окнами дома.

Возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Твери мужчина расправился с женой при помощи одеяла.

