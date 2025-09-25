Названы признаки, которые помогут выбрать свежую рыбу

При выборе рыбы важно оценить ее внешний вид, глаза должны быть ясными, прозрачными, блестящими и выпуклыми. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Жабры у свежей рыбы должны быть ярко- или светло-красными, розоватыми, влажными и блестящими и иметь чистый, свежий морской запах. При нажатии пальцем на тушку вмятина должна сразу же восстанавливаться. Хороший продукт в целом должен пахнуть чистым, свежим, океаническим или речным бризом или нейтрально.

«Если покупаете замороженный продукт, убедитесь, что нет большого количества снега и льда в упаковке (признак повторной заморозки). Тушка должна быть правильной формы, без желтых пятен (признак окисления жира)», — добавили в сообщении.

Врач-терапевт, нутрициолог и эксперт АНО «Агентства по продвижению рыбной продукции» Юлия Ватагина до этого рассказала «Газета.Ru», что для эффективной профилактики болезни Альцгеймера достаточно есть рыбу два-три раза в неделю, отдавая предпочтение сельди, скумбрии и другим видам рыбы.

