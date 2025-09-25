Врач рассказал, на сколько баллов IQ рыба повышает коэффициент интеллекта у детей

Педиатр Моисеев: рыба в рационе может повышать IQ у детей на восемь баллов

Регулярное потребление рыбы в детском возрасте связано с повышением IQ (Intelligence Quotient, «коэффициента интеллекта») в среднем на восемь баллов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Анатолий Моисеев, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней Института медицинского образования Пироговского университета.

«Рыба является источником легкоусвояемых белков и жиров, значительного количества витаминов группы В, йода, селена и минеральных веществ», – рассказал «Газете.Ru» специалист.

По словам эксперта, полиненасыщенные жирные кислоты, также содержащиеся в рыбе, играют ключевую роль в развитии мозга и нервной системы.

«Исследования показывают, что у детей, которые регулярно едят рыбные продукты, IQ в среднем на восемь баллов выше по сравнению со сверстниками, у кого этот продукт в рационе отсутствует. Доказано, что рыба также оказывает положительное влияние как на нейрокогнитивное развитие, так и на вербальные и моторные навыки», – подчеркнул Моисеев.

Вводить рыбу в рацион ребенка можно в возрасте восьми месяцев (5-30 г за одно кормление), начиная с трески, хека, горбуши или семги. При этом важно следить за возможной аллергической реакцией. Детям старше года рекомендуется употреблять рыбу два-три раза в неделю (70-100 г за прием пищи).

Отвечая на вопрос о выборе между речной и морской рыбой, эксперт отметил: полезны оба варианта, а лучший подход — их разумное сочетание. При этом специалист предостерегает, что не стоит отказываться от рыбы в пользу морепродуктов.

«Детям в возрасте от года трех лет включать в рацион мясо крабов, креветок, кальмаров, мидий в нашей стране не рекомендуется в связи с их высокой потенциальной аллергенностью», – заключил Моисеев.

