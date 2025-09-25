Повар поделился секретом приготовления картофельного пюре

Картофельное пюре можно делать не на основе воды, а на курином бульоне. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

По его словам, для получения особого аромата можно добавить в бульон нарезанный лук, чеснок и лавровый лист. Он посоветовал взять четыре-пять картофелин, 75 г сливочного масла, 50 мл молока и два кубика куриного бульона на 500 мл воды. Бульон нужно приготовить заранее и немного остудить, после чего тушить в нем картофель, нарезанный кружочками толщиной 1 см, около 23 минут.

«Слейте воду и дайте картофелю подсохнуть. Растопите сливочное масло и молоко, добавьте их в картофель и разомните до пюре», — добавили в сообщении.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Газете.Ru», что правильный гарнир способен не только улучшить вкус основного блюда, но и помочь составить сбалансированный и разнообразный рацион. По ее словам, овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке, — полезный гарнир, который хорошо сочетается с любыми видами белка, включая мясо, рыбу или бобовые. Привычное многим картофельное пюре с маслом и молоком — не лучший вариант, добавила она.

