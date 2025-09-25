На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Повар поделился секретом приготовления картофельного пюре

Pravda.Ru: картофельное пюре можно делать на основе куриного бульона
true
true
true
close
Depositphotos

Картофельное пюре можно делать не на основе воды, а на курином бульоне. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

По его словам, для получения особого аромата можно добавить в бульон нарезанный лук, чеснок и лавровый лист. Он посоветовал взять четыре-пять картофелин, 75 г сливочного масла, 50 мл молока и два кубика куриного бульона на 500 мл воды. Бульон нужно приготовить заранее и немного остудить, после чего тушить в нем картофель, нарезанный кружочками толщиной 1 см, около 23 минут.

«Слейте воду и дайте картофелю подсохнуть. Растопите сливочное масло и молоко, добавьте их в картофель и разомните до пюре», — добавили в сообщении.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Газете.Ru», что правильный гарнир способен не только улучшить вкус основного блюда, но и помочь составить сбалансированный и разнообразный рацион. По ее словам, овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке, — полезный гарнир, который хорошо сочетается с любыми видами белка, включая мясо, рыбу или бобовые. Привычное многим картофельное пюре с маслом и молоком — не лучший вариант, добавила она.

Ранее россиянам назвали лучшие блюда для борьбы с анемией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами