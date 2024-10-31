Врач назвала самые полезные гарниры

Правильный гарнир способен не только улучшить вкус основного блюда, но и помочь составить сбалансированный и разнообразный рацион. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Газете.Ru», какие гарниры считаются самыми полезными, а какие лучше есть реже.

Овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке, — полезный гарнир, который хорошо сочетается с любыми видами белка, включая мясо, рыбу или бобовые.

«Овощи, приготовленные такими способами, сохраняют максимум витаминов и клетчатки, поэтому помогают пищеварению. Можно взять цветную капусту, брокколи, морковь, перец, кабачки — они богаты антиоксидантами, витаминами С и А, а при готовке приобретают более выраженный вкус», — говорит врач.

Еще один вариант полезного гарнира — запеченный батат. Этот питательный корнеплод богат бета-каротином (провитамином А), витамином С, калием и клетчаткой. Запеченный батат по вкусу похож на картофель, он прекрасно сочетается с мясом и рыбой.

Крупы (гречка, киноа, булгур) хорошо дополняют белковые блюда, они богаты медленно усвояемыми углеводами, растительным белком и содержат множество полезных минералов.

«Крупы не вызывают резких скачков уровня сахара в крови, а также содержат клетчатку, способствующую нормализации пищеварения. Гречка богата железом и магнием, которые полезны для нервной системы и кроветворения», — рассказывает эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Привычное многим картофельное пюре с маслом и молоком — не лучший гарнир.

«Само по себе пюре нельзя назвать вредным, однако, как правило, оно имеет довольно высокую калорийность и содержит значительно меньше полезных витаминов и минералов, чем другие варианты гарниров из овощей. То же можно сказать и о жареном картофеле, только при его приготовлении используется еще и много масла. Регулярное употребление жареных блюд способствует набору веса и увеличивает риск заболеваний сердца и сосудов. Полностью отказываться от картофеля на гарнир необязательно, но лучше запекать или отваривать корнеплод, чтобы сохранить полезные свойства и избежать лишних насыщенных жиров», — дополняет врач.

Белый шлифованный рис — еще один популярный гарнир, который не слишком полезен для здоровья. Обработанный рис практически не содержит клетчатки и витаминов, которые присутствуют в буром рисе, он быстро повышает уровень сахара в крови.

«То же можно сказать и о макаронах из белой муки. Если человеку нравятся макароны и рис, предпочтение стоит отдавать цельнозерновым и минимально обработанным вариантам», — заключила Кашух.

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