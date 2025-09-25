Полицейский поплатился жизнью, решив сфотографироваться со змеей

В Индии полицейский поймал ядовитую змею и был укушен ею во время позирования

В Индии полицейский отдал жизнь при исполнении из-за ядовитой змеи. Об этом сообщает газета Times of India.

Инцидент произошел вечером в субботу, 20 сентября, в Индоре, когда 47-летний сотрудник полиции Сантош Чоудхари находился на дежурстве. В отделение поступила информация о замеченной на конюшне змее. Так как мужчина был известен своим умением ловить пресмыкающихся, он без промедления отреагировал на вызов.

Оказавшись на месте, Чоудхари без проблем изловил кобру и даже стал позировать с ней ради эффектных фотографий, но был укушен в руку. Мужчина запаниковал и попытался убежать, по-прежнему удерживая змею.

Напарник срочно доставил его в больницу, но состояние пострадавшего быстро ухудшилось. Врачам не удалось спасти полицейского, который прослужил в правоохранительных органах последние 17 лет. У него остались жена и двое детей.

До этого во Владимире любознательный кот спас от гадюки своих владельцев.

Ранее в Иркутске дети поймали ядовитую змею в песочнице.