На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полицейский поплатился жизнью, решив сфотографироваться со змеей

В Индии полицейский поймал ядовитую змею и был укушен ею во время позирования
true
true
true
close
Unsplash

В Индии полицейский отдал жизнь при исполнении из-за ядовитой змеи. Об этом сообщает газета Times of India.

Инцидент произошел вечером в субботу, 20 сентября, в Индоре, когда 47-летний сотрудник полиции Сантош Чоудхари находился на дежурстве. В отделение поступила информация о замеченной на конюшне змее. Так как мужчина был известен своим умением ловить пресмыкающихся, он без промедления отреагировал на вызов.

Оказавшись на месте, Чоудхари без проблем изловил кобру и даже стал позировать с ней ради эффектных фотографий, но был укушен в руку. Мужчина запаниковал и попытался убежать, по-прежнему удерживая змею.

Напарник срочно доставил его в больницу, но состояние пострадавшего быстро ухудшилось. Врачам не удалось спасти полицейского, который прослужил в правоохранительных органах последние 17 лет. У него остались жена и двое детей.

До этого во Владимире любознательный кот спас от гадюки своих владельцев.

Ранее в Иркутске дети поймали ядовитую змею в песочнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами