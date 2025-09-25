На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности приема иммуностимулирующих средств

Специалист Солодников: иммуностимулирующие средства могут навредить организму
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Пациентам следует с осторожностью принимать препараты для поддержки иммунитета, потому что некоторые из них, например, иммуностимулирующие средства (с женьшенем, лимонником, родиолой розовой и другие) при длительном употреблении перенапрягают иммунную систему и истощают ее. Об этом kp.ru рассказал научный консультант по вопросам фармакологии Научно-образовательного центра прикладных химико-биологических исследований «Пермского национального исследовательского политехнического университета» Сергей Солодников.

Врач-педиатр, врач общей практики ИНВИТРО Елена Алексенцева рассказала газете «Известия», что с наступлением холодов здоровье человека подвергается дополнительным испытаниям. Резкие перепады температуры и давления, высокая влажность воздуха и сокращение светового дня создают серьезную нагрузку на организм.

Для поддержания иммунитета Солодников посоветовал высыпаться, получать положительные эмоции, а также правильно питаться и пить больше воды. По его словам, это принесет больше пользы, чем бесконтрольный прием препаратов.

«Поддерживать их помогают продукты, обладающие антимикробным и противовоспалительным действием, а также богатые витаминами и микроэлементами. К ним можно отнести зеленый чай, имбирь, кисломолочные продукты, мясо, рыбу, куриные яйца», — отметил специалист.

Ученые из Онкологического центра Канзасского университета (США) до этого выяснили, что сильный иммунитет может достигаться ценой хронического воспаления.

Ранее был раскрыт мощный естественный механизм защиты от вирусов.

