Назван опасный недостаток сильного иммунитета

eLife: крепкий иммунитет может быть следствием хронического воспаления
true
true
true
close
Shutterstock

Сильный иммунитет может достигаться ценой хронического воспаления — к такому выводу пришли ученые из Онкологического центра Канзасского университета (США). Результаты их исследования опубликованы на научном сервисе eLife.

Ученые изучили процесс клеточной смерти — пироптоз, который помогает иммунной системе бороться с инфекциями. В ходе этой реакции иммунные клетки уничтожают себя, чтобы усилить воспалительный ответ и быстрее избавиться от вирусов или бактерий. Этот процесс запускается белками домена «складки смерти». При контакте с патогенами они формируют кристаллоподобные структуры, вызывающие разрыв клеток и высвобождение воспалительных сигналов.

Новое исследование показало, что эти белки могут спонтанно собираться и запускать гибель клеток даже без инфекции. Это приводит к постоянному, низкоуровневому воспалению, которое по мере старения повышает риск развития многих заболеваний — от рака и болезни Альцгеймера до депрессии и деменции.

Эксперименты показали, что у некоторых иммунных клеток концентрация этих белков достаточно высока, чтобы подобные случайные процессы происходили регулярно в течение жизни.

«Основываясь на крошечном фрагменте информации, таком как молекула вирусной ДНК, у иммунной клетки есть всего несколько минут, чтобы решить, что делать. Это решение часто заключается в альтруистическом самоуничтожении», — объяснил исследователь Рэндал Халфманн из Онкологического центра Канзасского университета.

Исследователи считают, что понимание этих процессов может помочь создать препараты, которые предотвращаютт спонтаннуют гибель клеток и снижают воспаление. Однако такой подход требует осторожности, поскольку снижение активности этих белков может повысить уязвимость организма к инфекциям.

Ранее в США зафиксировали самый долгий случай COVID-19.

