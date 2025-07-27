Настоятеля Шаолиньского монастыря заподозрили в связях с женщинами

Настоятеля монастыря Шаолинь в Китае заподозрили в хищениях и связях с женщинами

В Китае настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсинь подозревают в воровстве и многочисленных «неподобающих связях» с женщинами, заявили в административном отделе храма. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что настоятеля подозревают в хищении средств из фондов по проектам монастыря, имущества монастыря, нарушении буддийских заповедей, длительном поддержании неподобающих отношений с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей.

В текущий момент Ши Юнсинь находится под следствием, которое проводят несколько ведомств.

До этого шаолиньский мастер Ши Янди, отвечая на вопросы пользователей сети в интервью видеоблогеру Hafu Go, рассказал о жизни монахов всемирно известного монастыря, откуда произошел чань-буддизм и кунг-фу.

Шаолиньский монастырь существует с V века нашей эры, став одним из центров буддистской мысли в Китае. При этом совершенствование духовных практик с веками стало сочетаться с развитием тела, благодаря чему в монастыре появились боевые искусства, такие как кунг-фу и ушу.

Ранее Далай-лама заявил, что надеется прожить более 130 лет.