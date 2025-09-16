На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директора канатной дороги на Эльбрусе арестовали по делу о гибели людей

Суд арестовал директора канатной дороги на Эльбрусе по делу о гибели 3 человек
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Нальчикский городской суд арестовал директора и главного инженера компании, эксплуатирующей канатную дорогу на Эльбрусе по делу о гибели трех человек в результате обрыва. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на объединенную пресс-службу судебной системы Кабардино-Балкарии.

«Суд избрал директору ООО «МКД Эльбрус» меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказали журналистам.

Авария произошла 12 сентября. В результате инцидента 25 альпинистов застряли на Эльбрусе. Все совершали восхождение впервые. Они остановились на высоте 3780 метров и должны были здесь акклиматизироваться. После обрыва канатной дороги гиды сообщили туристам, что спускаться самим нельзя, и им пришлось ночевать в вагончиках и дожидаться помощи. Группу спустили на более безопасную высоту на «Камазах».

Позже было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. На дороге проводилась проверка эксплуатации, должны были провести профилактические работы. Местный Следственный комитет ведет проверку, поскольку посадка людей на дорогу во время профилактики не является законной.

Современная гондольная канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на ремонте перед сезоном.

Ранее появилось видео с места обрыва канатной дороги на Эльбрусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами