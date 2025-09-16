Директора канатной дороги на Эльбрусе арестовали по делу о гибели людей

Суд арестовал директора канатной дороги на Эльбрусе по делу о гибели 3 человек

Нальчикский городской суд арестовал директора и главного инженера компании, эксплуатирующей канатную дорогу на Эльбрусе по делу о гибели трех человек в результате обрыва. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на объединенную пресс-службу судебной системы Кабардино-Балкарии.

«Суд избрал директору ООО «МКД Эльбрус» меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказали журналистам.

Авария произошла 12 сентября. В результате инцидента 25 альпинистов застряли на Эльбрусе. Все совершали восхождение впервые. Они остановились на высоте 3780 метров и должны были здесь акклиматизироваться. После обрыва канатной дороги гиды сообщили туристам, что спускаться самим нельзя, и им пришлось ночевать в вагончиках и дожидаться помощи. Группу спустили на более безопасную высоту на «Камазах».

Позже было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. На дороге проводилась проверка эксплуатации, должны были провести профилактические работы. Местный Следственный комитет ведет проверку, поскольку посадка людей на дорогу во время профилактики не является законной.

Современная гондольная канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на ремонте перед сезоном.

Ранее появилось видео с места обрыва канатной дороги на Эльбрусе.