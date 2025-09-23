На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа главная причина постоянной усталости осенью

HuffPost: упадок сил осенью вызван сокращением светового дня
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Осенью люди сталкиваются с упадком сил и чувством хронической усталости. По словам врача-диетолога Меган Росси (Квинслендский университет), главно причина этого состояния выступает сокращение светового дня. Комментарий эксперта приводит издание HuffPost.

Росси объяснила, что недостаток естественного света нарушает выработку серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение, сон и уровень энергии. Кроме того, сезонные изменения влияют на циркадные ритмы, которые, в свою очередь, затрагивают микробиом кишечника.

«Это может привести к снижению количества «хороших» противовоспалительных бактерий, ухудшению пищеварения и, как следствие, — истощению энергетических запасов организма», — отметила специалист.

Ситуацию усугубляют и повседневные привычки: нехватка сна, низкая физическая активность и избыток рафинированных углеводов в рационе. Чтобы справиться с осенней усталостью, Росси рекомендует проводить больше времени на улице в светлое время суток и поддерживать режим сна.

Эксперт также подчеркнула важность здорового питания. По словам диетолога, осенью особенно важно включать в рацион продукты витамином D и магнием. В эту группу входят грибы, рыба, яйца, морепродукты, фрукты, орехи и семена.

Ранее врач объяснил причину сонливости после секса.

