В Турции вынесли «рекордный» приговор юноше, в прямом эфире нападавшему на людей с топором

Sabah: 19-летнего Арду Кючюкйетима осудили на 75 лет за атаки с ножом

В Турции суд города Эскишехир приговорил к «рекордным» 75 годам и 5 месяцам тюрьмы 19-летнего Арду Кючюкйетима, летом 2024 года транслировавшего свое нападение на людей с холодным оружием в соцсетях. Об этом сообщает Sabah.

Газета пишет, что прокуратура просила приговорить молодого человека к 108 годам тюремного заключения.

Летом 2024-го Кючюкйетим надел шлем, лыжную маску и штурмовой жилет, вооружился топором и ножами и направился в парк культуры и отдыха Эскишехира. Там юноша атаковал в кафе случайных пятерых мужчин в возрасте от 52 до 88 лет. При этом Кючюкйетим транслировал происходящее в соцсети с мобильного телефона, закрепленного на жилете. Его быстро задержали правоохранители.

Турецкие СМИ выяснили, что нападавший якобы вдохновился компьютерной игрой PUBG.

До этого в Ингушетии правоохранители задержали местного жителя по подозрению в нападении на прохожих. В полиции рассказали, что ранее судимый мужчина после внезапной ссоры с 30-летним прохожим 18 сентября достал нож и напал на него. Агрессора пытался остановить случайный свидетель конфликта. Ему также досталось от рецидивиста. 25-летний житель села Пседах сам пришел в полицию, признался в нападении и сдал нож, которым поранил оппонентов.

Ранее в Москве бабушка напала с ножом на внука.