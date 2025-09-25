СМИ: на жилой дом в Польше упала ракета, выпущенная голландским истребителем

На жилой дом в Польше во время операции по уничтожению дронов упала ракета, выпущенная из голландского самолета F-35. Об этом сообщает издание Onet.

В ночь с 9 на 10 сентября десятки беспилотников нарушили воздушное пространство Польши, некоторые из них были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

Газета «Rzeczpospolita» писала, что в ходе операции дом в Вырыках (Люблинское воеводство) был поврежден ракетой, выпущенной польским истребителем F-16. Изначально СМИ писали, что это был российский беспилотник.

«Неофициальные выводы Onet свидетельствуют о том, что дом в Вырыках был поврежден ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35, который принимал участие в операциях союзных войск», — говорится в материале.

Ранее Кремль ответил на предупреждения главы МИД Польши о сбивании российских ракет.