Врач рассказала, на какие болезни может указывать цвет налета на языке

Врач Заболоцкая: плотный белый налет на языке может говорить о гастрите и язве

Язык человека можно назвать своеобразным «зеркалом» организма, отражающим сбои в работе внутренних органов. О заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые можно распознать по налету на языке, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юлия Заболоцкая.

По словам специалиста, в норме язык должен быть бледно-розового оттенка, без выраженного налета, структурных изменений и сухости. И все, что не соответствует этому описанию, требует внимания.

«Наиболее распространенная жалоба — белый или бело-серый налет. Если он тонкий и появляется по утрам, это может быть вариантом нормы. Но плотный, выраженный налет белого или серого цвета часто указывает на воспалительные процессы — гастрит, дуоденит, язвенную болезнь, а иногда и на грибок», — объяснила Заболоцкая.

Желтый оттенок налета может свидетельствовать о нарушениях работы желчного пузыря или рефлюксе — забросе желудочного содержимого в пищевод. Однако нередко он встречается и у курильщиков со стажем.

Особое внимание стоит обратить на ярко-красный, «лаковый» язык — это признак дефицита витамина В12, который характерен для атрофического гастрита.

К тревожным признакам также относятся язвочки, эрозии, отпечатки зубов по краям языка, а также изменения формы и размера его сосочков.

При этом, как обратила внимание врач, язык может лишь указать на возможные проблемы, но сам по себе не является инструментом для постановки диагноза.

«Не стоит паниковать при появлении налета или других признаков, но и игнорировать их нельзя. Если изменения сохраняются больше недели или сопровождаются другими неприятными симптомами, необходимо обратиться к специалисту для проведения диагностики и выявления точной причины. Чем раньше это будет сделано, тем легче будет справиться с заболеванием и вернуть хорошее самочувствие», — подчеркнула гастроэнтеролог.

