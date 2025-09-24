На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
55-летний дядя пообещал показать племяннице храм, но изнасиловал и бросил в лесу по пути

В Индии 55-летний мужчина изнасиловал племянницу, пообещав показать храм
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Индии 55-летнего мужчину арестовали за изнасилование девятилетней племянницы. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Чхаттисгарх. Дядя предложил третьекласснице посмотреть на храм. Девочка согласилась, родители отпустили ее с мужчиной, так как доверяли родственнику.

Вместо храма дядя повез девочку в лес, где изнасиловал. После этого он, опасаясь, что о произошедшем станет известно, схватил ребенка за горло. Предположив, что она уже не дышит, мужчина скрылся.

Пострадавшая осталась в лесу. Спустя какое-то время она пришла в сознание и, услышав звуки из ближайшей деревни, смогла выбраться. Там она рассказала о ситуации людям.

«Жители деревни поймали обвиняемого, бродившего поблизости, и передали его полиции», – сообщается в публикации.

Вскоре его арестовали. Известно, что мужчина уже привлекали к ответственности за кражу.

Ребенок тем временем попал в больницу, медики оценили ее состояние как критическое. Ее самочувствие вызывает опасения у медиков.

Ранее 17-летняя девушка забеременела после группового изнасилования и лишилась ребенка.

