17-летняя девушка забеременела после группового изнасилования и лишилась ребенка

В Индии семь человек задержали за групповое изнасилование школьницы

В Индии компанию молодых людей задержали за шантаж и изнасилование 17-летней девушки. Об этом сообщает The times of India.

Инцидент произошел в штате Махараштра. По данным издания, один из обвиняемых является родственником девушки. Он связался с пострадавшей с помощью соцсетей и позже познакомил с другом, с которым позже у них возникли приятельские отношения.

Воспользовавшись доверием школьницы, один из юношей надругался над ней и тайно записал процесс на видео. Вскоре он отправил видео сообщникам. Девушку насиловали несколько месяцев, грозясь распространить ролик.

«В преступлении участвовали восемь молодых людей, и девушка несколько раз подвергалась групповому изнасилованию», – сообщается в публикации.

В какой-то момент пострадавшая забеременела, но у нее случился выкидыш.

О ситуации стало известно после того, как кто-то отправил видео другому родственнику школьницы и тот рассказал ее отцу. После обращения в полицию задержали семь человек, которые являются учениками 10-12 классов.

Известно, что девушку иногда насиловали в заведениях города, куда не должны впускать несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов выяснят, почему владельцы заведений впустили несовершеннолетних.

