Уличные кошки захватили территорию школы в Англии

Metro: в Англии уличные кошки захватили территорию школы
Уличные кошки захватили территорию школы в Англии, пишет Metro.

Как сообщают СМИ, на территории средней школы в Ноттингемшире сложилась непростая ситуация с более чем 50 уличными кошками, которые делят территорию с 2000 учениками. Животные активно размножаются, создавая серьезную нагрузку на местные приюты.

По словам Зои Шеффилд, руководителя спасательной службы Cat Patrol, недавно в колонии родилось 45 котят. Это уже не первый случай подобного рода: два года назад с территории школы было вывезено 18 кошек. Школа с окружающими лесами и обилием мелкой живности представляет собой идеальное место проживания для кошачьих.

Спасатели проводят кампанию по отлову и стерилизации кошек, однако пока удалось поймать лишь 12 особей, а полное решение проблемы может занять до шести месяцев. Директор школы Крис Эрдли отметил «замечательный сдвиг» благодаря усилиям волонтеров и семей, взявших котят.

Он подчеркнул, что школа подходит к ситуации с состраданием, стремясь найти гуманные решения. При этом волонтеры Cat Patrol работают на пределе возможностей из-за недостатка финансирования и наплыва бездомных кошек.

Ранее студент из Китая рассказал, что ест кошачий корм, чтобы хватило денег на обучение в Швейцарии.

