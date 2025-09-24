На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студент ест кошачий корм, чтобы хватило денег на обучение в Швейцарии

Shutterstock

Cтудент из Китая ест кошачий корм, а сэкономленные деньги тратит на оплату обучения в Швейцарии, пишет South China Morning Post.

Выпускник китайского медицинского вуза, скопивший $42 тысячи во время работы в Шанхае, переехал в Швейцарию для получения докторской степени. Столкнувшись с высокими затратами на жизнь и запретом на работу для иностранных студентов, он принял решение вести крайне экономный образ жизни.

«Я видел, как многие студенты бросали учёбу из-за финансовых трудностей. Я решил этого не допустить», — объяснил он.

Китаец подробно описал, как рассчитал выгоду от употребления кошачьего корма. По его словам, килограмм продукта стоит около $5 и содержит 32% белка, что делает его самым дешёвым источником протеина в Швейцарии. «Лучший способ замаскировать запах — есть его с арахисом», — поделился своим опытом cтудент.

Также он отметил, что ингредиенты корма положительно сказались на состоянии его волос. Еще одним способом сэкономить на питании стала сдача крови, за которую в Швейцарии, по словам китайца, предоставляют щедрое угощение.

«По сути, это шведский стол. Я всегда планирую сдачу крови на обед, когда еды больше всего», — признался он.

Ранее сообщалось, что США планируют аннулировать визы студентов из Китая.

