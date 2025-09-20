В Ростовской области мужчины удерживали в доме 17 рабов

В Ростовской области следователи проводят проверку после информации об использовании рабского труда в хуторе Пустошкин. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Сотрудники ведомства обратили на ситуацию внимание после публикаций в соцсетях. По данным СМИ, на территории одного домовладения несколько мужчин удерживали 17 человек. Пленников якобы принуждали заниматься сельскохозяйственными работами. Тех, кто не выполнял указания или пытался сбежать, избивали.

По словам сбежавшего от «рабовладельцев» мужчины, в доме людям не платили денег. Среди пострадавших есть и женщины. При этом, по его мнению, у владельцев жилья есть покровители, поэтому они «ничего не боятся».

После визита общественников всех пленников увезли в отделение полиции. Люди были напуганы.

«В СУ СК России по Ростовской области по данному факту начата процессуальная проверка», – сообщается в публикации следователей.

Глава ведомства поручил руководителю местного управления СК доложить о результатах проверки.

