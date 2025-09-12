В Голландии уличные банды вынудили администрацию закрыть школы в двух городах

В Нидерландах закрыли все пять школ в городах Бевервейк и Хемскерк из-за вспышки насилия, организованной уличными бандами. Об этом сообщает BBC.

На прошлой неделе группы подростков участвовали в многочисленных криминальных инцидентах. На протяжении всей этой недели они распространяли в социальных сетях записи с нападениями и избиениями. Также в интернете тиражировались фейковые изображения взрывов в школах, созданные с помощью искусственного интеллекта. По данным источника, некоторые из учеников призывали к стрельбе в учебных заведениях.

Мэр города Бевервейка Мартейн Смит издал указ о чрезвычайном положении, запрещающий любые собрания трех и более человек, а также очерчивающий зоны «высокого риска возможного применения оружия», пишет издание. Чиновник сообщил, что в Сети распространяются «отвратительные видео» с издевательствами над школьниками: «С парней срывают штаны, снимают на видео их гениталии и выкладывают в интернет».

«Родители тревожатся, что их детям нужно идти в школу. Поэтому разумнее всего провести один день [12 сентября] спокойно, а затем вернуться [на учебу] в понедельник», – подчеркнул Смит.

Волна насилия была вызвана инцидентом в одной из школ Бевервейка на прошлой неделе. По информации британской вещательной корпорации, 22-летний мужчина был арестован по подозрению в вандализме. Затем произошла массовая драка в школе, в результате которой один ученик получил серьезные травмы. В TikTok появилось видео, где его бьют ногами в голову, при этом рот школьника заклеен скотчем. В заявлении полиции говорится, что они работают над «обеспечением безопасности в районе» и имеют полномочия в соответствии с чрезвычайными распоряжениями мэров Бевервейка и Хемскерка проводить профилактические обыски, а также требовать от групп собравшихся разойтись.

