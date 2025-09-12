На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Голландии уличные банды вынудили администрацию закрыть школы в двух городах

Пять школ в Нидерландах закрыты из-за волны подросткового насилия
true
true
true
close
Unsplash

В Нидерландах закрыли все пять школ в городах Бевервейк и Хемскерк из-за вспышки насилия, организованной уличными бандами. Об этом сообщает BBC.

На прошлой неделе группы подростков участвовали в многочисленных криминальных инцидентах. На протяжении всей этой недели они распространяли в социальных сетях записи с нападениями и избиениями. Также в интернете тиражировались фейковые изображения взрывов в школах, созданные с помощью искусственного интеллекта. По данным источника, некоторые из учеников призывали к стрельбе в учебных заведениях.

Мэр города Бевервейка Мартейн Смит издал указ о чрезвычайном положении, запрещающий любые собрания трех и более человек, а также очерчивающий зоны «высокого риска возможного применения оружия», пишет издание. Чиновник сообщил, что в Сети распространяются «отвратительные видео» с издевательствами над школьниками: «С парней срывают штаны, снимают на видео их гениталии и выкладывают в интернет».

«Родители тревожатся, что их детям нужно идти в школу. Поэтому разумнее всего провести один день [12 сентября] спокойно, а затем вернуться [на учебу] в понедельник», – подчеркнул Смит.

Волна насилия была вызвана инцидентом в одной из школ Бевервейка на прошлой неделе. По информации британской вещательной корпорации, 22-летний мужчина был арестован по подозрению в вандализме. Затем произошла массовая драка в школе, в результате которой один ученик получил серьезные травмы. В TikTok появилось видео, где его бьют ногами в голову, при этом рот школьника заклеен скотчем. В заявлении полиции говорится, что они работают над «обеспечением безопасности в районе» и имеют полномочия в соответствии с чрезвычайными распоряжениями мэров Бевервейка и Хемскерка проводить профилактические обыски, а также требовать от групп собравшихся разойтись.

Ранее в уральской школе ученикам второго класса провели День трезвости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами