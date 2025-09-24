24 сентября вышел в тираж специальный выпуск еженедельника aif.ru, посвященный семье, демографии и традиционным ценностям.
В номере социолог Александр Синельников приводит актуальную статистику, касающуюся семейного положения молодежи и демографии, а также сравнительный анализ ситуации в России и других странах мира.
Особое внимание уделено практическим аспектам социальной политики: подробно разбирается порядок выплаты декретных пособий и получения маткапитала в России, представлена наглядная инфографика с размерами выплат в различных жизненных ситуациях, возникающих в декретный период. Публикация также включает сравнительный анализ особенностей организации декретных отпусков в разных государствах.
Отдельный блок посвящен невидимому труду мамы в декрете, который можно сравнить с полноценной работой.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, Россия имеет множество сторонников по всему миру в стремлении сохранить истинные семейные и традиционные ценности.
Ранее в Госдуме предложили ввести выплаты к юбилею брака.