24 сентября вышел в тираж специальный выпуск еженедельника aif.ru, посвященный семье, демографии и традиционным ценностям.

В номере социолог Александр Синельников приводит актуальную статистику, касающуюся семейного положения молодежи и демографии, а также сравнительный анализ ситуации в России и других странах мира.

Особое внимание уделено практическим аспектам социальной политики: подробно разбирается порядок выплаты декретных пособий и получения маткапитала в России, представлена наглядная инфографика с размерами выплат в различных жизненных ситуациях, возникающих в декретный период. Публикация также включает сравнительный анализ особенностей организации декретных отпусков в разных государствах.

Отдельный блок посвящен невидимому труду мамы в декрете, который можно сравнить с полноценной работой.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, Россия имеет множество сторонников по всему миру в стремлении сохранить истинные семейные и традиционные ценности.

Ранее в Госдуме предложили ввести выплаты к юбилею брака.