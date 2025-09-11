На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова заявила, что большинство людей в мире привержены истинным ценностям

Захарова: большинство людей сохраняют истинные ценности, у РФ много сторонников
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Россия имеет множество сторонников по всему миру в стремлении сохранить истинные семейные и традиционные ценности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, пишет ТАСС.

«Наша страна разделяет эти убеждения с большим числом людей, и мировое большинство привержено идеалам семьи в их первоначальном смысле», – отметила Захарова в ходе дискуссии, посвященной роли культуры и медиа в решении демографических проблем.

Дипломат привела примеры документов, подтверждающих эту направленность — в частности, Совместное заявление РФ и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, Совместное заявление министров иностранных дел РФ и Республики Беларусь об основных задачах внешнеполитического измерения союзной интеграции, Заявление министров иностранных дел государств СНГ, Совместное заявление участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка..

Захарова также подчеркнула, что «либеральная диктатура» привела к трансформации западной культуры, которая исторически претендовала на лидерство, в некое подобие антикультуры и варварства.

Ранее у стран БРИКС появится свой список традиционных ценностей.

